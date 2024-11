ELE É BAIANO

Família de policial federal preso por plano de matar Lula faz vaquinha para pagar advogados

Wladimir Matos Soares integrou grupo que planejava a morte de Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes

Se identificando como Vanessa Isac Monteiro de Oliveira, a esposa de Wladimir é a responsável pela vaquinha. No texto anexado à proposta de arrecadação, ela afirma que precisa do dinheiro por conta dos altos custos para defesa dele. "Venho solicitar o apoio de todos os amigos. Ele foi encaminhado à sede da PF e, até o momento, não temos informação sobre as acusações. Em razão disso, teremos custos muito altos com advogado", escreve a esposa.