PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Favelas iniciam conferências para enviar sugestões ao G20

Primeira encontro acontece nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro

Representantes de favelas de vários países começam nesta segunda-feira (29) uma série de conferências para discutir problemas e soluções para esses territórios, em preparação para a cúpula do G20, que acontece em novembro, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira Conferência Internacional das Favelas-20 está sendo realizada no Complexo da Penha.