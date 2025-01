ASTRONOMIA

Fenômeno raro! Todos os planetas se alinharão e ficarão visíveis no céu

Esse alinhamento é um evento que ocorre devido ao movimento dos planetas em suas órbitas

Desde o começo de 2025, os planetas Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Urano e Netuno estão alinhados no céu, com alguns sendo visíveis a olho nu. Esse fenômeno raro é conhecido como alinhamento planetário.

De acordo com a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, Urano e Netuno são os únicos planetas do grupo que não podem ser observados sem telescópio, já que são menos luminosos, enquanto os outros são visíveis ao entardecer, no caminho do Sol.