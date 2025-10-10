Ferrari, Porsche: veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:38
A Polícia Federal (PF), com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (9/10) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema milionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A ação mira o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante as diligências, a PF apreendeu uma frota com 27 veículos de luxo, entre eles uma Ferrari, um Mini Cooper, Jeeps, uma moto Ducati (considerada a Ferrari das motos), um Porsche, um Audi e um Volvo, além uma arma de fogo, munições, R$ 135,8 mil em espécie e mais de 30 relógios, entre eles peças de luxo avaliadas em até R$ 100 mil. Aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks também foram confiscados. O material recolhido será submetido à perícia. A corporação não detalhou a quem pertencem os bens apreendidos.