Ferrari, Porsche: veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula

A PF apreendeu uma frota de veículos de luxo, entre eles um Mini Cooper, Jeeps, uma moto Ducati, uma Ferrari, um Porsche, além de cofres

Metrópoles

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:38

A Polícia Federal (PF), com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (9/10) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema milionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A ação mira o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).