Ferrari, Porsche: veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula

A PF apreendeu uma frota de veículos de luxo, entre eles um Mini Cooper, Jeeps, uma moto Ducati, uma Ferrari, um Porsche, além de cofres

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:38

Ferrari, Porsche: veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF), com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (9/10) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema milionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A ação mira o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante as diligências, a PF apreendeu uma frota com 27 veículos de luxo, entre eles uma Ferrari, um Mini Cooper, Jeeps, uma moto Ducati (considerada a Ferrari das motos), um Porsche, um Audi e um Volvo, além uma arma de fogo, munições, R$ 135,8 mil em espécie e mais de 30 relógios, entre eles peças de luxo avaliadas em até R$ 100 mil. Aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks também foram confiscados. O material recolhido será submetido à perícia. A corporação não detalhou a quem pertencem os bens apreendidos.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

