'Figura lamentável': ministro do STF detona colega e sugere que procure terapia

Comentários foram revelados por coluna

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:16

STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Uma acalorada troca de palavras entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux marcou os bastidores do Supremo Tribunal Federal. O desentendimento, segundo relatos, ocorreu após o julgamento de Jair Bolsonaro e envolveu críticas de Gilmar ao comportamento do colega. A informação foi divulgada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Gilmar afirmou que suas críticas a Fux não são feitas “pelas costas”, mas de forma aberta, porque o considera “uma figura lamentável”. Como exemplo, mencionou o julgamento do ex-presidente, em que, segundo ele, Fux “impôs aos colegas [os ministros da Primeira Turma] um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido”, encerrando o discurso com a absolvição de Bolsonaro e a “condenação do mordomo [o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito]”, o que teria irritado “todo mundo”.

Fux, por sua vez, reagiu e defendeu sua posição. O ministro afirmou que manteve o voto por entender que os réus da trama golpista estavam sofrendo um “massacre” e que fez o que acreditava ser correto.

A tensão no ambiente foi tamanha que outros ministros, ao perceberem o clima, entraram e saíram da sala rapidamente.