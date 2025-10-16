Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Figura lamentável': ministro do STF detona colega e sugere que procure terapia

Comentários foram revelados por coluna

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:16

STF
STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Uma acalorada troca de palavras entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux marcou os bastidores do Supremo Tribunal Federal. O desentendimento, segundo relatos, ocorreu após o julgamento de Jair Bolsonaro e envolveu críticas de Gilmar ao comportamento do colega. A informação foi divulgada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Gilmar afirmou que suas críticas a Fux não são feitas “pelas costas”, mas de forma aberta, porque o considera “uma figura lamentável”. Como exemplo, mencionou o julgamento do ex-presidente, em que, segundo ele, Fux “impôs aos colegas [os ministros da Primeira Turma] um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido”, encerrando o discurso com a absolvição de Bolsonaro e a “condenação do mordomo [o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito]”, o que teria irritado “todo mundo”.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Fux, por sua vez, reagiu e defendeu sua posição. O ministro afirmou que manteve o voto por entender que os réus da trama golpista estavam sofrendo um “massacre” e que fez o que acreditava ser correto.

A tensão no ambiente foi tamanha que outros ministros, ao perceberem o clima, entraram e saíram da sala rapidamente.

Procurados, Gilmar Mendes e Luiz Fux ainda não se manifestaram sobre o episódio.

Mais recentes

Imagem - 'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos

'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos
Imagem - Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'

Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'
Imagem - Resultado da Quina 6854, desta quinta-feira (16)

Resultado da Quina 6854, desta quinta-feira (16)

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas