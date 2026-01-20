Filha caçula de Bolsonaro passa por cirurgia de cinco horas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:20
A adolescente Laura Bolsonaro, de 15 anos, filha caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Michelle Bolsonaro (PL), passou por uma cirurgia no domingo (18) para reestruturar o nariz, que apresentou alterações após um procedimento ortognático.
Ela recebeu alta médica na segunda-feira (19). Segundo o médico responsável pelo procedimento, Dr. Fernando Nakamura, do Instituto Perface em Brasília, a cirurgia tinha caráter funcional e estético.
Laura Bolsonaro é filha caçula do ex-presidente
“Cinco horas de cirurgia. Graças a Deus, deu tudo certo com a minha Lala”, comemorou Michelle Bolsonaro em publicação no Instagram, aproveitando para agradecer ao médico Nakamura pelo trabalho.
O médico explicou que mudanças na estrutura nasal são comuns após a cirurgia ortognática, que reposiciona mandíbula e maxilar para corrigir problemas de mastigação, respiração e fala.
“Isso acontece porque, durante a cirurgia ortognática, muitas vezes tem que mexer na base do nariz. Essa parte mobilizada na cirurgia é como se fosse o chão do nariz. Quando há uma mobilização, atrapalha um pouco a base e, em alguns casos, pode haver uma alteração”, detalhou Dr. Fernando Nakamura, segundo o NDMais.
Segundo ele, essas alterações geralmente envolvem alargamento da base do nariz ou mudanças na ponta. “Então a gente vai fazer uma reestruturação de toda essa ponta do nariz, rever essa estrutura e dar um resultado mais funcional e estético para essa paciente”, completou.