MUDANÇAS

Fiscalização nova do PIX não é feita para 'pegar' pequeno comerciante, diz Receita

Neste ano, a Receita Federal ampliou o monitoramento das transações financeiras

A Receita Federal diz que o novo sistema de fiscalização das movimentações financeiras, que agora inclui dados do PIX, não tem como objetivo atingir os pequenos comerciantes do país.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que a intenção não é fiscalizar os pequenos empresários, pois não há condições de monitorar milhões de pessoas com movimentações de valores baixos. O foco é, na verdade, automatizar o processo para poder orientar melhor esses contribuintes, como os que não têm empresa formalizada, ajudando-os a regularizar sua situação, por exemplo, com a abertura de um MEI.

Quanto ao funcionamento da fiscalização, o secretário destacou que os pequenos não são os maiores responsáveis pela evasão tributária. Caso surjam inconsistências nos dados, serão feitos cruzamentos com outras informações para investigar cada caso. Por exemplo, se uma pessoa com um salário de R$ 10 mil gastar R$ 20 mil por mês no cartão de crédito por vários anos consecutivos, isso poderá gerar um alerta. No entanto, antes de qualquer notificação, a Receita cruzará informações adicionais, como dados de empresas ou familiares relacionados, para tentar esclarecer a situação.