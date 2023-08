Fisioterapeuta é afastada após fazer dancinha com recém-nascido no bolso de jaleco

Uma fisioterapeuta foi afastada do serviço depois de aparecer em um vídeo nas redes sociais dançando com um recém-nascido no bolso do jaleco durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada.



Após a repercussão do vídeo, o Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10) suspendeu a profissional de forma cautelar e abriu um processo ético disciplinar nesta terça-feira (15) para investigar a conduta. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) também instaurou um procedimento sobre o caso.