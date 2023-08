Fisioterapeuta que filmou 'dancinha' com bebê no bolso vira alvo de inquérito

A Polícia Civil de Santa Catarina abriu um inquérito para apurar o caso da fisioterapeuta que foi filmada "dançando" enquanto mantinha um bebê dentro do bolso do jaleco. As imagens, registradas dentro do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, viralizaram e provocaram revolta nas redes.



Segundo a Folha de S. Paulo, o hospital informou que tomará medidas jurídicas contra a funcionária, que já foi afastada.



"O bebê passou por exames médicos, está em ótimas condições e não apresentou qualquer dano decorrente dos atos pela fisioterapeuta que aparece no vídeo", diz o hospital, em nota.