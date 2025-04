BRASIL

Foragido da Justiça é preso após tentar jogar futebol em centro de formação da PM

Homem devia pensão alimentícia desde 2023

Larissa Almeida

Publicado em 20 de abril de 2025 às 11:06

Centro de formação da PM Crédito: Reprodução

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso após tentar jogar futebol no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (CFAP), em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último sábado (19). O rapaz estava foragido devido a um processo por falta de pagamento de pensão alimentícia, de 2023. >

Segundo a Polícia Militar, o homem chegou ao CFAP dizendo que iria jogar futebol no campo da unidade. No entanto, o nome dele não constava na lista de pessoas autorizadas a entrar no local que, aos finais de semana, é aberto ao público. >

Ao entregar o documento de identidade ao funcionário da portaria, o homem foi identificado pelo agente, que constatou a existência de um mandado de prisão administrativa por dívida alimentícia no nome dele. >