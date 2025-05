QUEDA DE TEMPERATURA

Forte frente fria chega ao Brasil nesta quarta (28); previsão é de neve, temporal e geada

Ar polar começa a derrubar as temperaturas primeiro no Sul

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2025 às 07:26

Onde onda de frio vai se espalhar Crédito: Climatempo

A forte frente fria que deve causar neve, geada e temporal em diversos estados brasileiros chega no país nesta quarta-feira (28). Segundo o Climatempo, o fenômeno está se deslocando sobre o centro-sul do Brasil.>

No Sul, as instabilidades vão atuar de forma mais intensa durante a madrugada nos três estados da Região, com destaque para a condição de chuva forte entre o oeste do Paraná e de Santa Catarina. Na faixa central e leste desses dois estados, a chuva ocorre na forma de pancadas, com intensidade moderada a forte. Nessas áreas, o risco é elevado para temporais, acompanhados de fortes rajadas de vento e descargas elétricas, especialmente nas primeiras horas do dia. >

No Rio Grande do Sul, a chuva se concentra principalmente na manhã e, ao longo do dia, vai perdendo força gradualmente, com a entrada do ar polar. Ainda assim, há alerta para temporais em todo o estado. As rajadas de vento variam entre 51 e 70 km/h nos três estados, com destaque para o litoral, onde podem chegar a 90 km/h. No litoral norte do Rio Grande do Sul, as rajadas podem alcançar até 100 km/h. Com o vento intenso, há previsão de ressaca entre Chuí (RS) e Florianópolis (SC), com ondas entre 2,5 e 4 metros.>

Frente fria no Brasil 1 de 2

Previsão do tempo para cada região

No Sudeste, a quarta-feira marca a chegada da frente fria em São Paulo. Já nas primeiras horas do dia, as instabilidades associadas ao sistema alcançam o oeste paulista e, no decorrer do dia, se espalham para as demais regiões do estado. Além da chuva, há previsão de rajadas de vento fortes, que podem ultrapassar os 70 km/h, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. >

No litoral sul de São Paulo, as rajadas podem chegar aos 90 km/h. Apesar do aumento da nebulosidade, entre Minas e Rio ainda não há previsão de chuva. No Espírito Santo, a entrada de ventos úmidos que sopram do oceano mantém a condição para pancadas isoladas na faixa norte e no litoral capixaba.>

Na Região Centro-Oeste, a frente fria também provoca mudanças no tempo, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás. Durante a noite, são esperadas pancadas de chuva mais fortes, com risco de temporais generalizados, acompanhados de raios, ventos intensos e até queda de granizo. Na faixa nordeste de Mato Grosso, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue firme, sem previsão de chuva.>

No Nordeste, o reforço dos ventos úmidos vindos do oceano mantém a chuva ao longo da faixa leste. São esperados acumulados mais expressivos, especialmente entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, com pancadas de intensidade moderada a forte. Também há possibilidade de chuva isolada no litoral do Maranhão. Já no sertão e agreste, o tempo continua firme, com predomínio de sol.>