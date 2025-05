PREVISÃO

Salvador escapa de frente fria, mas ainda pode registrar chuvas

Confira a previsão para este final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 16 de maio de 2025 às 17:27

Frente fria avançou para o oceano Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

A frente fria esperada para atingir Salvador nesta semana avançou em direção ao oceano, informou a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta sexta-feira (16). Porém, a presença de uma região de baixa pressão, somada aos resquícios das instabilidades geradas pela passagem da frente, ainda devem ocasionar pancadas de chuva moderadas.

A Codesal não descarta a possibilidade de chuvas fortes entre esta sexta (16) e sábado (17). Imagem de satélite mostra que ainda há muita nebulosidade sobre Salvador, com nuvens vindas do oceano, o que favorece a ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia.

A previsão para este final de semana é de que no sábado (17) o céu estará nublado a parcialmente nublado, com chances de até 80% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. No domingo (18), o céu estará parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas.

Os maiores acumulados de chuvas em 72 horas, foram registrados no Barbalho (86,6mm), Brotas - Codesal(76mm) e Campinas de Brotas (74mm).

Alerta

A Defesa Civil mantém a recomendação de os moradores de seis comunidades que saíram de suas casas, após o acionamento das sirenes, permaneçam nos locais seguros para onde foram encaminhados. O solo continua encharcado, e o risco de deslizamento de terra permanece.

Foram evacuadas as comunidades de Mamede - Alto da Terezinha; Irmã Dulce - Cajazeiras VII; Creche - Castelo Branco; Moscou - Castelo Branco; Bosque Real - Sete de Abril e Olaria - Sete de Abril, após registrar acumulados de chuva superiores a 150 mm nas últimas 72 horas e previsão de novos episódios de precipitação forte a muito forte.

O acionamento faz parte do protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC) para áreas de risco em dias de chuvas intensas. Equipes da Codesal fizeram mobilização nas comunidades com a recomendação de que os moradores deixassem suas casas se fossem para locais seguros previamente definidos, a exemplo de escolas municipais nas proximidades.

Plantão

Como serviço essencial da Prefeitura Municipal de Salvador, a Codesal mantém plantão de 24 horas e, em caso de emergência, o registro de ocorrência é feito através do número 199.

Alerta Capitania dos Portos