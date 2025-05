CANCELADO

Prefeitura de cidade baiana cancela festa de São João após chuvas intensas

Evento seria realizado entre os dias 5 e 8 de junho

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, anunciou o cancelamento da festa de São João que aconteceria na cidade entre os dias 5 e 8 de junho. O cancelamento do Sanju Cabrália 2025 acontece devido aos impactos das fortes chuvas que atingiram a região neste mês. >

O anúncio foi publicado nas redes sociais da prefeitura, nesta sexta-feira (16). "As fortes chuvas que atingem nossa cidade neste momento exigem prioridade total na segurança e no cuidado com a população. Sabemos da importância dessa festa para todos nós, mas neste momento, o compromisso é com a vida e com a infraestrutura de áreas afetadas", disse a gestão. As atrações ainda não haviam sido divulgadas. >