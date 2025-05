VEJA QUAIS

Alerta laranja: cidades do litoral da Bahia continuam sob risco de chuva forte

Confira a previsão do tempo para este final de semana

Os municípios estão localizados no litoral sul da Bahia. Salvador não integra a lista. A previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas.>

No início deste mês, moradores de diversos municípios do estado sofreram com as fortes chuvas que provocaram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos. Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália estiveram entre as cidades mais afetadas - ambas estão sob alerta laranja (veja a lista completa abaixo). >