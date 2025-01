TRAGÉDIA

Fortes chuvas destroem nove pontes em Minas Gerais

Foram contabilizados 105 desalojados, 15 desabrigados e ao menos 12 animais domésticos mortos

Segundo a Defesa Civil mineira, os últimos dias foram de muita chuva em todo o estado, mas, de acordo com Bráulio, na microrregião do Vale do Piranga, na Zona da Mata, no sudeste mineiro, nenhuma outra cidade foi tão afetada quanto Dom Silvério.