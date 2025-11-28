CHUVA FORTE E GRANIZO

Frente fria com ciclone extratropical avança e risco de temporais aumenta no Brasil

Bahia será afetada

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:16

Frente fria chega no Brasil Crédito: Shutterstock

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança pelo país nesta sexta-feira (28) e aumenta o risco de temporais em diferentes regiões. O sistema, que atua no oceano, provoca instabilidades principalmente no Sul, mas influencia também áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte ao longo do dia.

No Sul, a sexta-feira começa com tempo firme, mas as instabilidades avançam pelo Rio Grande do Sul a partir do fim da manhã devido à chegada da frente fria ligada ao ciclone extratropical. As chuvas atingem o litoral sul, nordeste e a Serra Gaúcha ainda pela manhã. À tarde, as pancadas se intensificam na metade leste do estado, com risco de temporais, rajadas fortes de vento e possibilidade de granizo na Região Metropolitana de Porto Alegre, Vales, Serra e Litoral. As instabilidades também alcançam o leste de Santa Catarina e do Paraná, com risco de temporais no leste catarinense. Nas demais áreas do Sul, o tempo permanece firme e com predomínio de sol, sobretudo no oeste.

No Nordeste, há instabilidades no sul e oeste da Bahia, além do sul do Maranhão e Piauí, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais, especialmente no oeste baiano e no Maranhão. Entre Sergipe e Pernambuco, há chance de chuvas isoladas; nas demais áreas, o tempo fica firme. A umidade relativa do ar fica muito baixa no Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e extremo norte da Bahia, com índices abaixo dos 20%. As rajadas variam entre 40 e 50 km/h, inclusive no litoral do Maranhão.

No Sudeste, o dia começa com tempo firme na maior parte da região, com chance de chuva fraca no norte de Minas Gerais. A partir do fim da manhã, áreas de instabilidade provocam pancadas no leste e norte mineiro, leste paulista, interior do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, fortalecidas pelo calor e pela umidade. O Triângulo Mineiro e grande parte do interior paulista seguem com tempo estável. A umidade relativa do ar entra em alerta no Triângulo, norte mineiro e interior de São Paulo, podendo ficar abaixo dos 20%. No oeste paulista e litoral fluminense, rajadas variam entre 40 e 50 km/h. Em São Paulo, o sol predomina, com mínima de 14°C e máxima de 31°C.

No Centro-Oeste, instabilidades atuam desde cedo no norte, centro e sudeste de Mato Grosso, além de áreas isoladas de Goiás, com chuva moderada a forte. Entre o fim da manhã e início da tarde, as pancadas se intensificam em grande parte de Mato Grosso e Goiás, com risco de temporais. No Mato Grosso do Sul, as chuvas avançam à tarde pelo oeste, noroeste e norte do estado. No sul de Goiás e no restante de MS, o tempo fica firme e a umidade pode ficar abaixo de 20%.

No Norte, pancadas isoladas ocorrem desde cedo, com risco de chuva moderada a forte no Acre, norte do Amazonas e áreas próximas da divisa com Roraima. No início da tarde, as instabilidades aumentam e atingem Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, centro-sul e oeste do Pará e Tocantins, com risco de temporais. No Amapá, o tempo permanece mais firme. O calor e a sensação de abafamento continuam em toda a região.