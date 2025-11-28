PROMOÇÕES

É hoje! Confira 20 lojas com descontos de até 80% na Black Friday

Há ofertas em grandes sites, eletrônicos, eletrodomésticos, gastronomia e entretenimento

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 04:00

Black friday acontece nesta sexta (28) Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A Black Friday chegou. Nesta sexta-feira (28), lojas físicas e online oferecem descontos que chegam a 80% em diferentes categorias. O CORREIO listou 20 marcas - entre academias, cinemas, fast foods, varejistas e gigantes de eletrônicos - com promoções válidas por tempo limitado.

Confira:

Smart Fit

A Smart Fit abriu a temporada de promoções com a campanha “o ano tá #TáPago”. Novos alunos garantem dois meses gratuitos ao se matricular em qualquer plano da rede. A oferta vale de 26/11 a 2/12.

Cineflix

A unidade do Cineflix Shopping Bela Vista vende ingressos a R$ 10 nesta sexta (28). A promoção não inclui eventos especiais nem sessões de Zootopia 2. Segundo Juliana Brandão, gerente de Marketing do shopping, a ação reforça o posicionamento do empreendimento e deve ampliar o fluxo de público.

Subway

O Subway lançou uma campanha com sanduíches de 30 cm por R$ 22,90, o preço do de 15 cm. A cada dia, um sabor diferente entra na promoção, válida de 24 a 28 de novembro, somente para retirada no balcão:

24/11 – frango teriyaki

25/11 – steak cheddar cremoso

26/11 – frango defumado com cream cheese

27/11 – frango

28/11 – frango empanado

Burger King

O BK aposta na campanha “Deu Barato”, com o cupom 4 por R$ 20 no app, incluindo sanduíche, acompanhamento, sobremesa e refil grátis. A oferta segue até 30/11.

O aplicativo também ativa a mecânica “Taca Fogo”, que libera prêmios como BK Mix, shakes e batatas pequenas — resgatáveis por 30 minutos. Há ainda preços reduzidos em itens como:

Sundae: R$ 5,90

Rodeio Duplo: R$ 14,90

BK Shake Proteico: R$ 16,90

Mega Stacker 1.0 + Free Refill: R$ 24,90

Domino’s

Na Pizza Week, válida de 24 a 30 de novembro, pizzas médias e grandes têm 50% de desconto, incluindo todas as massas e a opção “Monte sua pizza”.

McDonald’s

A rede antecipou a Méqui Friday com combos promocionais e pontos extras no aplicativo. Até 23/11, o cliente compra 3 por R$ 15, com refrigerante de 500 ml e duas opções entre Cheeseburger, Chicken Jr., Sundae, McFritas média ou McNuggets (4).

Na semana da Black Friday, outras ofertas serão liberadas no app. Novos usuários podem resgatar um Big Mac grátis em pedidos acima de R$ 25 usando o código BIGMACGRATIS (até 28/11; um uso por CPF).

Kopenhagen

Na Kopenhagen, panettones da linha Exagero têm 30% de desconto na segunda unidade. A promoção se estende para a linha Língua de Gato, com opções como Exagero Língua de Gato e Exagero Cherry Brandy.

TIM

A TIM lançou a campanha Black Friday Indecente, com descontos que chegam a 80% em smartphones e outros dispositivos.

Entre os destaques:

iPhone 16e 256GB por R$ 1.999 (ou 21x de R$ 96) no TIM Black Família com Apple One

PlayStation 5 Slim Edição Digital por R$ 1.999 nas mesmas condições

O plano TIM Black Família Premium custa R$ 304,99/mês, inclui Apple One e pode ser compartilhado com até três dependentes.

Amazon

A Amazon oferece descontos de até 24% em TVs — desde modelos compactos até versões maiores com tecnologia avançada.

Mercado Livre

O Mercado Livre traz até 44% de desconto em eletrônicos. Alguns destaques:

Smartphone Samsung Galaxy A16 128GB – R$ 823,48

PlayStation 5 Slim Edição Digital – R$ 3.099,00

Smart TV 4K 43" LG UHD 43AU801 – R$ 1.589,00

Magazine Luiza

No Esquenta Black, o Magalu destaca eletrodomésticos com preços reduzidos. Entre as ofertas:

Adega Philco PAD16E (16 garrafas) – R$ 756,50

Coifa Philco PCO60I – R$ 727,40

Centrífuga Mueller Fit 15kg – R$ 676,71

Coifa Philco PCO90I – R$ 872,90

Cooktop Britânia BCTE40A (4 bocas) – R$ 901,55

Shopee

A Shopee entra na Black Friday com cupons, ofertas relâmpago e frete grátis* para usuários que resgatam os cupons no app ou no site. A página de ofertas é atualizada em tempo real.

Americanas

A Americanas oferece até 80% de desconto e novidades no parcelamento: agora é possível dividir compras em até 24x sem juros pelo cartão “Cliente a”. A marca ampliou o raio de entrega e lançou o próprio programa de fidelidade.

Outras ofertas

Polishop – Até 73% OFF

Centauro – Itens com até 79% OFF

Casas Bahia – Até 80% em produtos selecionados

C&A – 40% OFF com cupom BLACK40

Netshoes – Até 70% em artigos esportivos

O Boticário – Até 70% OFF