OFENSA

Funcionária do Burger King em SP é demitida após identificar cliente como 'debmental'

Uma funcionária da unidade do Burger King, na Zona Leste de São Paulo, foi desligada após ter identificado uma cliente que fez uma compra neste sábado (26) pelo drive-thru da rede de fast-food como "debmental". A informação é do g1.

Ela colocou a ofensa no cupom de compra da cliente, no campo em que o nome do consumidor deve ser identificado. A imagem foi compartilhada em redes sociais de páginas locais da região.