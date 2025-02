SÃO PAULO

Funcionário da Santa Casa é preso por esfaquear colega após demissão

Técnico de enfermagem seria suspeito de furtar pacientes

Minutos depois de ter sido demitido, um funcionário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo esfaqueou um colega de trabalho dentro do setor de Recursos Humanos. O suspeito estava no local para o trâmite burocrático da rescisão quando sacou uma faca e atacou o colega, de 56 anos. A vítima foi socorrida, e o agressor, detido por outros funcionários, foi preso em flagrante com a chegada dos policiais militares.>