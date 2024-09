VEJA COMO EVITAR

Funerária viraliza após pai pedir que corpo de mulher trans seja enterrado como homem

"Pediu que retirasse alongamento de cabelo e cortasse as unhas", lamentou

A tanatopraxista Cristiane Rocha, que trabalha em uma funerária, viralizou no Instagram após contar a história de um dos corpos que recebeu para arrumar para o velório. Ela conta que foi contratada para arrumar uma mulher trans para ser enterrada. A tanatopraxia é uma prática essencial no campo da preparação e conservação de corpos após o falecimento.

“Recebi o corpo de uma mulher trans muito bonita, com alongamento capilar, extensão de cílios, unhas de gel, muito bem cuidada e vaidosa. O pedido da família foi que esse corpo fosse totalmente descaracterizado, que retirasse seu alongamento de cabelo e cortasse as unhas, e também o esmalte. E não aplicasse qualquer tipo de maquiagem. Levaram um terno fúnebre, para que vestisse nela”, conta a moça, triste com a situação.