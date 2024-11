CRIME

G20: Carro da comitiva do ministro Marcio Macêdo é roubado no Rio

Bandidos armados renderam motorista na Lapa e fugiram com carro para o Complexo da Maré

Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 17:42

Márcio Macêdo Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Militar confirmou o roubo de um veículo da comitiva do secretário-geral da Presidência, ministro Marcio Macêdo, na Lapa, centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, perto do amanhecer, em pleno G20.

Macêdo e equipe estão no Rio esta semana por ocasião dos eventos relacionados ao G20 Social, que antecede a cúpula de líderes do grupo, na semana que vem. Hoje o ministro discursou ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, em evento do Urban20, que reúne as prefeituras do G20.

Roubo

Enquanto aguardava um secretário da equipe em frente ao hotel Monte Alegre, na Rua do Riachuelo, na Lapa, um motorista da comitiva foi abordado por dois homens armados em uma moto, que roubaram o carro oficial e fugiram para o Complexo da Maré, na Zona Norte.

Segundo a Polícia, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM foram acionados, mas não encontraram os ladrões. Em seguida, o setor de inteligência da corporação teria localizado o carro no Complexo da Maré, e policiais do 22º BPM (Maré) realizaram uma ação para recuperar o veículo. Houve troca de tiros entre os agentes e criminosos no local e o veículo foi recuperado. Não há registro de feridos e o policiamento foi reforçado na região, informou a Polícia.