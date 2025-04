CLUBE MILITAR

General com salário de R$ 30 mil celebra golpe com almoço

Evento foi chamado por participantes de “movimento democrático de 31 de março” de 1964

Um grupo de pessoas se reuniu no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (31/3), para celebrar o golpe militar de 1964, que instaurou um regime autoritário no Brasil por 21 anos. A festa foi promovida pelo Clube Militar, comandado pelo general da reserva Sérgio Tavares Carneiro, que chamou a tomada de poder pelos militares de “movimento democrático”.>

O evento, realizado anualmente, cobrou R$ 100 de cada participante. Além da refeição, servida na sede do clube localizado no bairro da Lagoa, existia a expectativa de que o desembargador aposentado Sebastião Coelho discursasse no almoço.>