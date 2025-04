DF

'Castelinho do Sexo' tem rodinha da bronha e 'empurrada' sob mangueiras em parque público

Não existe cerimônia, troca de olhares ou o batido “curte o quê?”, sexo é rápido

O anoitecer é o primeiro sinal para aguçar os sentidos de homens que conversam animados, sentados nos bancos de concreto próximos ao estacionamento 3 do Parque da Cidade. Enquanto corredores e ciclistas finalizam seus treinos, os primeiros frequentadores do “Castelinho do Sexo” se aquecem para uma noitada curta, mas de muito prazer casual, sempre protegidos pela completa escuridão.>