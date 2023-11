Genro filmado em motel com sogro revela que era ameaçado: 'Dizia que ia me matar'

Uma relação carnal entre um sogro e um genro em Araraquara (SP) viralizou nas redes sociais na semana passada. Nesta terça (28), Juninho Virgílio quebrou o silêncio e revelou que era ameaçado pelo pai da sua ex-esposa, que o obrigava a manter relações sexuais.



Em entrevista ao Portal Morada, o rapaz disse que começou a ter relações sexuais com o sogro para "entrar no jogo dele e criar provas."



"Minha vida era bastante sofrida naquele lugar (casa da ex-esposa e do sogro). Sofria ameaças constantes, minha cabeça ficava atordoada. Ele (sogro) me ameaçava de morte, falava que ia mandar alguém me matar, que ia tirar meu filho de mim", revelou Juninho ao Portal Morada.