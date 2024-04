PAN-AMERICANO

Geovana Meyer carimba 3ª vaga olímpica do Brasil no tiro esportivo

Presença nos Jogos foi assegurada com prata no Pan-Americano

Publicado em 3 de abril de 2024 às 20:53

A brasileira Geovana Meyer assegurou a terceira vaga olímpica do país no tiro esportivo ao faturar a prata no Pan-Americano de Rifle e Pistola Crédito: Reprodução/Instagram

A brasileira Geovana Meyer assegurou a terceira vaga olímpica do país no tiro esportivo ao faturar a prata no Pan-Americano de Rifle e Pistola, em Buenos Aires (Argentina), qualificatório para os Jogos de Paris. Nesta quarta-feira (3), a catarinense foi a segunda colocada na final da disputa feminina da carabina três posições, ao somar 455.9. Em princípio, apenas a vencedora - a norte-americana Sagen Maddalena (460.5) - teria direito à vaga, mas ela foi automaticamente transferida para Geovana, porque Maddalena já havia garantido presença nos Jogos. O bronze ficou com a canadense Shannon Westlake (443.2).

ALERTA DE VAGA OLÍMPICA! 🚨🇧🇷



Geovana Meyer conquista vaga para o Time Brasil na carabina de 3 posições do Tiro Esportivo! 🔫



A classificação para Paris 2024 veio após a brasileira ganhar a medalha de prata no Campeonato das Américas, em Buenos Aires 🇦🇷



Mandou bem demais, que… pic.twitter.com/HRKeUPC7pL — Time Brasil (@timebrasil) April 3, 2024

O Pan-Americano de Buenos Aires, que prossegue até domingo (7), é a penúltima competição que garante pontos no ranking olímpico, cujo fechamento será em 9 de junho. A última seletiva para Paris 2024 começa no próximo dia 11 de abril, no Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE), em Deodoro, no Rio de Janeiro.