ANTIGO E NOVO TESTAMENTO

Gigante! Fiéis transcrevem a Bíblia completa à mão e querem entrar no Livro dos Recordes

Obra foi escrita por mais de 30 membros de igreja

Os fiéis de uma igreja da Assembleia de Deus aceitaram o desafio de transcrever a Bíblia por completo, de Gênesis - o início do mundo - ao Apocalipse - o fim. O trabalho durou oito meses e contou com a ajuda de 39 membros da comunidade. O resultado foi um livro que pesa 11kg e 60 centímetros de altura.

O livro gigante é exposto na sede da comunidade, em Goiás. Com 888 páginas, a obra já foi reconhecida pela Sociedade Bíblica do Brasil e a pretensão é entrar no Livro dos Recordes.