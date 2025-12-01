Acesse sua conta
Golpistas desviam mais de R$ 2,5 milhões ao se passarem por representantes da Caixa

Dinheiro tinha origem em verbas públicas da prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:14

Alberto Farias de Sousa e Tomaz Victor foram presos
Alberto Farias de Sousa e Tomaz Victor foram presos Crédito: Divulgação/ PCGO

Dois homens foram presos na cidade de Nazário, no estado de Goiás, suspeitos de integrar um esquema de desvio de dinheiro. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás o esquema teria conseguido desviar cerca de R$ 2,6 milhões de recursos públicos provenientes de contas oficiais da prefeitura do município. 

Os policiais civis efetuaram as prisões em flagrante que culminaram na localização dos envolvidos. Foram conduzidos Alberto Farias de Sousa, 44 anos, apontado como um dos responsáveis por orientar o esquema criminoso, e Tomaz Victor, 23 anos, identificado como elo intermediário na estrutura da associação criminosa. Alberto foi preso pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, enquanto Tomaz responderá por associação criminosa.

Operação “Tesouro Desviado”

A Operação “Tesouro Desviado” foi deflagrada na última quarta-feira (26), por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Formosa (11ª DRP). As investigações começaram após a identificação de dezenas de transferências bancárias irregulares, que haviam sido realizadas para contas de pessoas físicas e jurídicas em vários estados do país. O grupo utilizava uma engenharia social sofisticada, em que os responsáveis se passaram por representantes da Caixa Econômica Federal para induzir servidores ao erro.

Durante a ação, também foram recolhidos aparelhos celulares, documentos, e demais elementos de prova que reforçam a dinâmica da fraude e demonstram a participação dos investigados.

As investigações seguem em andamento para identificação de demais participantes.

