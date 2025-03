REAJUSTE

Governo Lula aumenta salários de militares; veja novos valores

Decisão atende a uma demanda antiga dos comandantes militares

A decisão atende a uma demanda antiga dos comandantes militares, que vinham pressionando por reajustes desde o início do governo. O aumento equipara os militares aos servidores civis da União, que também receberão 9% de aumento, mas através de projeto de lei específico. Com a medida, o salário bruto de um oficial-general de quatro estrelas – o mais alto posto da carreira – poderá ultrapassar R$ 40 mil mensais, considerando soldo e adicionais.>

O anúncio ocorre após meses de negociações, segundo a Folha. Mucio defendia que o reajuste era necessário para garantir isonomia entre civis e militares, mas enfrentou resistência do time econômico do governo. Os ministros da área argumentavam que as Forças Armadas já haviam sido beneficiadas com aumentos em 2019, após a reforma da Previdência militar, enquanto os servidores civis tiveram perdas. >

O impacto financeiro da medida está estimado em R$ 3 bilhões para os cofres públicos. O reajuste chega em um momento delicado para as finanças do governo, que precisou encontrar espaço no Orçamento para atender a essa e outras demandas salariais. A publicação da MP ocorreu às vésperas do envio do projeto de lei orçamentária para 2025 ao Congresso Nacional. >