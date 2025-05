OPORTUNIDADE

Neoenergia Coelba abre 11 vagas de emprego em sete cidades baianas

Salvador, Feira de Santana e Barreiras estão entre municípios contemplados

A Neonergia Coelba está com 11 vagas de emprego abertas para atuação em diferentes cidades da Bahia. As oportunidades são nas áreas administrativa, operacional e jurídica. Há ainda uma vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD). >