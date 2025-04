MORADIA

Governo federal amplia 'Minha Casa, Minha Vida' para famílias com renda até R$ 12 mil

Mudança permite financiamento de imóveis de até R$ 500 mil e deve beneficiar 120 mil famílias

O governo federal anunciou a ampliação da faixa de renda familiar para participação no programa Minha Casa, Minha Vida, que agora passa a contemplar famílias com renda de até R$ 12 mil. Antes, o limite era de R$ 8 mil. Com a mudança, será possível financiar imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento de até 420 meses e taxa de juros de 10,5% ao ano. >

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o governo, a ampliação foi viabilizada pela inclusão de recursos do Fundo Social do Pré-Sal no orçamento das Faixas 1 e 2 do programa habitacional.>