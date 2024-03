EDUCAÇÃO

Governo prevê bolsa de R$ 500 a jovens negros para capacitação em institutos federais

O Plano Juventude Negra Viva, lançado nesta quinta-feira, 21, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a criação uma bolsa no valor de R$ 500 para jovens negros por um ano durante cursos de capacitação profissional em institutos federais. A criação do auxílio é classificada como uma das ações prioritárias do programa.