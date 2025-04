VÍDEO

Grávida de 7 meses cai na rua para proteger cão de outros cachorros: 'Tutor nem pediu desculpas'

Animais de grande porte estavam sem coleira e focinheira

Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2025 às 07:54

Grávida foi ao chão Crédito: Reprodução

Durante um passeio com seu golden retriever Aslan, na rua Doutor Aniz Tranjan, bairro Castelo, em Santos, no litoral de São Paulo, Thayna Santos, grávida de sete meses, passou por um grande susto. O caso ocorreu na última quinta-feira (24) e foi registrado por câmeras de segurança, com as imagens divulgadas neste final de semana. >

Enquanto caminhava, Thayna notou a aproximação de dois cachorros da raça pit monster, que estavam soltos e sem supervisão. Temendo pela segurança de seu cão e pela sua própria, ela se afastou para o meio da rua. "Eu me desesperei, não sabia qual seria a reação deles para com meu cão e vice-versa. Não quis pagar para ver e não queria a interação. Ainda mais pelo fato dos outros dois cães estarem soltos e sem a supervisão do tutor, que por sinal chegou depois de toda a confusão e sequer pediu desculpas", contou ela em uma publicação no Instagram.>

Ao tentar afastar os cães com a perna, Thayna acabou rodopiando e caiu no asfalto, enquanto tentava proteger seu golden. Um carro e alguns pedestres que passavam pelo local pararam para prestar auxílio. Apesar do susto, a mulher afirmou que tanto ela, quanto seu bebê e o cachorro estão bem. "Graças a Deus foi livramento. Eu, minha bebê na barriga e meu cachorro, que é meu filho também, estamos bem", relatou.>

Thayna ainda comentou que, embora os pit monsters não tenham sido agressivos com pessoas, a situação não diminui a responsabilidade do tutor. Segundo ela, “não tira a irresponsabilidade dos donos, que deixou fugir dois cães grandes com potencial de mordida escapar”.>