Helicóptero da Marinha cai durante exercício em Formosa e deixa dois mortos

Um helicóptero da Marinha caiu nesta terça-feira (8) em Formosa, região do DF, deixando duas pessoas mortas. O acidente aconteceu perto do quartel do Exército da cidade.



A Marinha informou via nota que a aeronave UH-15 Super Courgar pertence ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e caiu durante um exercício operativo.



A Unidade Médica Expedicionária da Marinha prestou socorro no local. Dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Brasília. Os outros dois militares morreram no local.