Homem é condenado por receber dinheiro para usar tornozeleira e se passar por traficante procurado

Um homem que 'assumiu' a identidade de um procurado por tráfico de drogas no Maranhão, foi condenado pelo juiz José Magno Linhares Moraes da 2ª Vara Criminal da Justiça Federal. Ele foi encontrado durante uma batida da Polícia Federal no município de Paço do Lumiar, cercanias de São Luís. Sem histórico criminal, acabou confessando aos federais que forjou a identidade do outro, aquele que está foragido, em troca de uma 'compensação financeira'.

À Justiça, o homem alegou que está desempregado. Por isso, e por atender a outros requisitos legais, sua pena de prisão foi convertida em prestação de serviços à comunidade, com uma carga de uma hora diária durante pouco mais de um ano, além do pagamento de R$ 4 mil - valor que deverá ser depositado na conta de uma entidade de assistência social.

O flagrante do homem com tornozeleira e com documento falso ocorreu na casa do próprio procurado. Os agentes da PF questionaram o falso 'condenado'. Ele admitiu ter assumido a identidade do verdadeiro acusado por tráfico.