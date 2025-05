FEMINICÍDIO

Homem é preso acusado de matar ex-companheira e jogar corpo em rio

Amanda Caroline de Almeida deixa três filhos com o ex-marido

Yan Inácio

Publicado em 22 de maio de 2025 às 14:58

Mulher estava desaparecido desde segunda-feira (19) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem, identificado como Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, foi preso em flagrante acusado de matar a ex-mulher e jogar o corpo no Rio Tietê, em Osasco, na Grande São Paulo. Amanda Caroline de Almeida estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (19) e tinha três filhos com o suspeito. >

Carlos Eduardo foi encontrado após ser flagrado por câmeras de segurança colocando o corpo da ex no porta-malas de um carro no dia em que ela desapareceu. De acordo com a TV Globo, o homem confessou ter matado a mulher por asfixia e com ajuda do irmão, jogou o corpo dela no rio.>

Segundo o g1, o casal encerrou um relacionamento de 16 anos em março. Eles tiveram três filhos, de 14, 7 e 5 anos. O corpo de Amanda ainda não foi encontrado. Carlos Eduardo foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver.>

O crime>

Amanda deixou as crianças na casa do pai e saiu com uma amiga no domingo (18). Quando voltou, na manhã de segunda (19), estava de carona com um amigo que havia encontrado no bar. >

Ela pediu para parar o carro um pouco antes do local e voltou andando para casa. Essa foi a última vez que Amanda foi vista por vizinhos e amigos. Depois que os familiares prestaram queixa na delegacia de Osasco, Carlos Eduardo foi intimado e disse inicialmente à polícia que deixou o carro por um problema mecânico.>