Homem invade farmácia para roubar remédio para tratamento de TDAH

Um homem armado invadiu uma farmácia no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, para roubar um medicamento controlado. Suspeito recusou o dinheiro do caixa e exigiu que os funcionários entregassem uma caixa de ritalina. As informações são do g1.



O medicamento é utilizado para o tratamento do Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e para o tratamento da narcolepsia. Câmeras de vigilância registraram a ação, que aconteceu na última quinta-feira (14).