AMIGA DENUNCIOU

Italiano é preso suspeito de manter companheira em cárcere privado em bairro nobre

Vítima informou que era agredida, dopada e obrigada a manter relações sexuais com o homem

Suspeito de manter a companheira em cárcere privado por pelo menos três meses, no bairro do Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, o italiano Andrea da Silva Ciaccio, 52 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo, na manhã do último sábado (31). De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, de 31 anos, foi encontrada com machucados e sangramento no rosto dentro de um quarto, no andar superior da casa onde o suspeito morava. Ela afirmou que era agredida, dopada e obrigada a manter relações sexuais com o homem. >