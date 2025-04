CRIME

Homem morre após sobrinha derramar óleo quente no ouvido dele

Vítima, de 43, ficou uma semana internada devido às queimaduras

Um homem de 43 anos morreu após passar uma semana internado em Uruaçu, no norte de Goiás. A sobrinha dele, de 16 anos, é suspeita de derramar óleo quente no ouvido dele enquanto o tio dormia. O caso é investigado pela Polícia Civil do estado. >

O crime aconteceu no dia 19 de março deste ano. De acordo com a polícia, a adolescente aqueceu o óleo e derramou o líquido no ouvido do tio. A jovem morava na casa com ele, a mãe e a avó, conforme a polícia. >