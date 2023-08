Homem morre atropelado enquanto beijava namorada em calçada

Um homem, de 31 anos, teve uma morte trágica enquanto trocava carinho com a namorada, no Capão Redondo, em São Paulo. O casal passeava com o cachorro no último domingo (20), quando a vítima foi alvo de um carro em alta velocidade.



Era 7h30 da manhã, quando os dois estavam passeando com o cachorro, e resolveram parar na calçada para trocar beijos próximo a um posto de gasolina. O homem foi atingido pelo carro, e jogado no chão em seguida.