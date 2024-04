CRIME

Homem morto com a família em Niterói enganou traficantes e foi vítima de emboscada, diz polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, 3, um dos suspeitos pela morte de três pessoas da mesma família em Niterói, na região metropolitana. Filipe Rodrigues, de 24 anos, e Rayssa Santos, de 23, eram pais de Miguel Filipe, bebê de 7 meses que também morreu durante o ataque a tiros ao carro onde estava a família.

O caso, sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), desencadeou uma operação para apreensão de dois suspeitos por participação no crime. Até o momento apenas um deles foi preso, Wesley Pires da Silva Sodré. Já Lucas Lopes da Silva segue sendo procurado pela Polícia. A defesa deles não foi localizada pela reportagem.

Segundo as investigações, o crime teria como alvo apenas Rodrigues, mas acabou vitimando também a esposa e filho da vítima.

A motivação teria partido de uma tentativa do homem em enganar criminosos da região. Dez dias antes de ser morto, Rodrigues se passou por policial militar e ofereceu ao chefe do tráfico de drogas da comunidade do Castro, em Niterói, a identificação de um suposto informante, que já teria causado prejuízo aos criminosos.