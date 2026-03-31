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Homem se joga de precipício de quase 90 metros para escapar de ataque de abelhas

A vítima caiu em uma área rochosa e íngreme e foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros; não há informações sobre o estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:50

Homem se joga de precipício de quase 90 metros para escapar de ataque de abelhas
Homem se joga de precipício de quase 90 metros para escapar de ataque de abelhas Crédito: Divulgação

Um homem de 55 anos se jogou de um precipício de 88 metros para fugir de um ataque de um enxame de abelhas em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima caiu em uma área rochosa e íngreme e foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 10h desse sábado (28) para atender a ocorrência em uma área de difícil acesso, na encosta da Ilha Porchat. As informações são do G1.

A princípio, o que se sabe é que o homem se jogou de um precipício para fugir das abelhas. Ele foi resgatado e foi levado para o Pronto-Socorro Central de São Vicente. A altura exata da queda, porém, é desconhecida porque ele parou na encosta antes de chegar ao solo. Para atender a ocorrência, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e o 6º Grupamento de Bombeiros (GB) iniciaram uma operação integrada.

 As imagens mostram o resgate que mobilizou quatro viaturas e 10 agentes. De acordo com a corporação, o 6º GB montou um sistema de salvamento em altura, que permitiu o acesso seguro de um bombeiro até a vítima. O homem foi resgatado com o uso de técnicas de rapel e, na sequência, transferido para a embarcação do GBMar.

A embarcação conduziu o homem até a faixa de areia da Praia dos Milionários, onde ele recebeu atendimento pré-hospitalar. O Corpo de Bombeiros afirmou que a vítima foi levada desorientada e com múltiplas lesões ao Pronto-Socorro Central de São Vicente.

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