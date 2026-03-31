Homem se joga de precipício de quase 90 metros para escapar de ataque de abelhas

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de março de 2026 às 08:50
Um homem de 55 anos se jogou de um precipício de 88 metros para fugir de um ataque de um enxame de abelhas em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima caiu em uma área rochosa e íngreme e foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 10h desse sábado (28) para atender a ocorrência em uma área de difícil acesso, na encosta da Ilha Porchat. As informações são do G1.
A princípio, o que se sabe é que o homem se jogou de um precipício para fugir das abelhas. Ele foi resgatado e foi levado para o Pronto-Socorro Central de São Vicente. A altura exata da queda, porém, é desconhecida porque ele parou na encosta antes de chegar ao solo. Para atender a ocorrência, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e o 6º Grupamento de Bombeiros (GB) iniciaram uma operação integrada.
As imagens mostram o resgate que mobilizou quatro viaturas e 10 agentes. De acordo com a corporação, o 6º GB montou um sistema de salvamento em altura, que permitiu o acesso seguro de um bombeiro até a vítima. O homem foi resgatado com o uso de técnicas de rapel e, na sequência, transferido para a embarcação do GBMar.
A embarcação conduziu o homem até a faixa de areia da Praia dos Milionários, onde ele recebeu atendimento pré-hospitalar. O Corpo de Bombeiros afirmou que a vítima foi levada desorientada e com múltiplas lesões ao Pronto-Socorro Central de São Vicente.