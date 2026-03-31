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Funkeiro MC Poze do Rodo é agredido e feito refém dentro de casa no Rio

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (31) e durou cerca de 40 minutos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:46

MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

O cantor MC Poze do Rodo afirmou à polícia ter sido vítima de um assalto dentro de casa, onde foi mantido refém e agredido por criminosos armados. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (31), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo. 

De acordo com o depoimento, o artista estava com amigos quando homens encapuzados invadiram a residência por uma área de mata próxima. Parte do grupo rendeu as vítimas, enquanto outros suspeitos vasculhavam o imóvel.

O funkeiro relatou ainda que foi amarrado e agredido com socos e chutes durante a ação. Segundo ele, os criminosos afirmavam agir a mando de chefes do tráfico de drogas.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/YouTube
MC Poze por Reprodução
MC Poze foi preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
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MC Poze do Rodo por Reprodução

Os assaltantes levaram cerca de R$ 15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. O prejuízo total foi estimado em R$ 2 milhões.

A ocorrência foi registrada como roubo a residência na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio). A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e segue investigando o caso, com diligências para identificar os envolvidos, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança.

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