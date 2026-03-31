ASSALTO

Funkeiro MC Poze do Rodo é agredido e feito refém dentro de casa no Rio

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (31) e durou cerca de 40 minutos

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:46

MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

O cantor MC Poze do Rodo afirmou à polícia ter sido vítima de um assalto dentro de casa, onde foi mantido refém e agredido por criminosos armados. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (31), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.

De acordo com o depoimento, o artista estava com amigos quando homens encapuzados invadiram a residência por uma área de mata próxima. Parte do grupo rendeu as vítimas, enquanto outros suspeitos vasculhavam o imóvel.

O funkeiro relatou ainda que foi amarrado e agredido com socos e chutes durante a ação. Segundo ele, os criminosos afirmavam agir a mando de chefes do tráfico de drogas.

MC Poze do Rodo 1 de 6

Os assaltantes levaram cerca de R$ 15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. O prejuízo total foi estimado em R$ 2 milhões.