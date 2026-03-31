Funkeiro MC Poze do Rodo é agredido e feito refém dentro de casa no Rio

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Esther Morais
Publicado em 31 de março de 2026 às 08:46
O cantor MC Poze do Rodo afirmou à polícia ter sido vítima de um assalto dentro de casa, onde foi mantido refém e agredido por criminosos armados. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (31), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.
De acordo com o depoimento, o artista estava com amigos quando homens encapuzados invadiram a residência por uma área de mata próxima. Parte do grupo rendeu as vítimas, enquanto outros suspeitos vasculhavam o imóvel.
O funkeiro relatou ainda que foi amarrado e agredido com socos e chutes durante a ação. Segundo ele, os criminosos afirmavam agir a mando de chefes do tráfico de drogas.
MC Poze do Rodo
Os assaltantes levaram cerca de R$ 15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. O prejuízo total foi estimado em R$ 2 milhões.
A ocorrência foi registrada como roubo a residência na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio). A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e segue investigando o caso, com diligências para identificar os envolvidos, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança.