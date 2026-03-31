TRAGÉDIA

Menino de 9 anos que morreu após ser atropelado por ônibus é filho de humorista

Francisco Farias Antunes chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:32

Francisco é filho do humorista Cacofonias Crédito: Reprodução

A morte de mãe e filho em um atropelamento no Rio de Janeiro ganhou ainda mais repercussão após vir à tona que o menino de 9 anos era filho do humorista e roteirista Vinicius Antunes, conhecido nas redes sociais como Cacofonias. Francisco Farias Antunes morreu junto com a mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, na tarde desta segunda-feira (30), após um acidente envolvendo um ônibus. As informações são do g1,

Abalado, o humorista usou as redes sociais para se manifestar. Ele descreveu o momento como o mais difícil de sua vida e informou que divulgaria detalhes sobre o velório. Francisco, chamado de “Chico” pelo pai, aparecia com frequência em vídeos publicados por Vinicius, com quem também dividia a paixão pelo Vasco.

Em uma das publicações mais emocionantes, o humorista compartilhou a última foto ao lado do filho, registrada no trajeto para a escola. "Nossa última foto juntos, indo ao Pedro II. Foram quase 10 anos de felicidade plena", escreveu.

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A comoção se estendeu à comunidade escolar. Em nota, a unidade da Tijuca do Colégio Pedro II, onde Francisco estudava, lamentou as mortes. "Recebemos com muita dor a notícia do falecimento de nosso aluno Francisco Farias Antunes, da turma 402, e de sua mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, na tarde de hoje.

Quem convivia com ele, no dia a dia, sabe que Francisco era uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida. É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino. “Estamos junto à família e aos amigos, nesse momento tão doloroso, desejando que encontrem amparo e companhia para atravessar a despedida", diz o comunicado.

O pai respondeu à homenagem, reforçando o vínculo do filho com a escola. "Obrigado pela mensagem. Chico amou demais essa escola e seus amigos. Ele estava mto feliz", escreveu. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente e tenta identificar o motorista do carro que teria provocado a queda da bicicleta elétrica em que mãe e filho estavam antes de serem atingidos.