Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de capitão da PM entra na mira do MP após matar mulher no trânsito e dar carteirada em policiais

Amanda Kathryn Monteiro de Souza, 19 anos, usou influência do pai após acidente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:51

Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente
Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente Crédito: Reprodução

O que começou como um acidente de trânsito com morte passou a levantar suspeitas de favorecimento e possível interferência na atuação policial em Boa Vista, no estado de Roraima. De acordo com informações do g1, a estudante Amanda Kathryn Monteiro de Souza, de 19 anos, que atropelou e matou uma técnica de enfermagem, é acusada por testemunhas de usar a influência do pai, um capitão da Polícia Militar, para obter tratamento diferenciado após a colisão.

O atropelamento aconteceu no dia 4 de fevereiro e a vítima foi identificada como Patrícia Melo da Silva, 53. Segundo depoimentos prestados à Polícia Civil, a jovem teria afirmado aos agentes que era "filha de capitão da polícia", o que, de acordo com as testemunhas, provocou uma mudança na condução da ocorrência. A equipe da PM não teria acionado a perícia nem submetido a motorista ao teste do bafômetro.

Duas pessoas que estavam no local relataram ter ouvido Amanda repetir: "Meu pai é capitão... sou filha de capitão". Uma delas afirmou que, logo após a declaração, os policiais mudaram de comportamento. "Um policial olhou para a cara do outro e pouco depois um virou de costas e passou a mexer no telefone celular", contou.

Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente

Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente por Reprodução
Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente por Reprodução
Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente por Reprodução
Patrícia Melo Silva morreu em acidente por Reprodução
Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente por Reprodução
1 de 5
Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente por Reprodução

Ainda segundo esse relato, a estudante fez uma videochamada para uma tia enquanto permanecia na cena do acidente. Durante a ligação, teria admitido o consumo de bebida alcoólica, minimizando a quantidade ingerida. Os depoimentos também indicam que o local do acidente pode ter sido alterado antes da realização de qualquer análise técnica.

Uma testemunha afirmou que o cabo da PM responsável pela ocorrência determinou que uma terceira pessoa manobrasse a caminhonete envolvida, dando marcha à ré para desengatá-la da motocicleta atingida. No boletim de ocorrência, os policiais registraram que a perícia não foi acionada porque os veículos já haviam sido retirados do local.

Em depoimento, o cabo afirmou que considerou “não ser necessário” solicitar a presença da equipe técnica. A justificativa, no entanto, contrasta com elementos da investigação, que apontam que "pelos vídeos e fotos colhidas na cena do acidente, dá para perceber que a motocicleta ficou presa no para-choque da S10 envolvida".

Na ocasião, o caso foi inicialmente registrado como “sinistro de trânsito com vítima”. Amanda Kathryn exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil. Diante das suspeitas, o Ministério Público solicitou, na quarta-feira (25), a abertura de um inquérito policial militar e também de um procedimento administrativo para apurar a conduta do policial responsável pela ocorrência.

Leia mais

Imagem - 'Não teve confronto de tiro’: esposa de empresário morto questiona versão de PM que o confundiu com ladrão

'Não teve confronto de tiro’: esposa de empresário morto questiona versão de PM que o confundiu com ladrão

Imagem - “Vamos fazer valer a justiça”: advogado morto publicou vídeo antes de ser executado durante trabalho

“Vamos fazer valer a justiça”: advogado morto publicou vídeo antes de ser executado durante trabalho

Imagem - Neto que matou avô por joias de ouro em assalto usou capuz para não ser reconhecido pela vítima

Neto que matou avô por joias de ouro em assalto usou capuz para não ser reconhecido pela vítima

Tags:

Acidente Investigada Amanda Kathryn Filha de Capitão da pm

Mais recentes

Imagem - Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)
Imagem - Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade
Imagem - Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal