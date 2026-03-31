INVESTIGAÇÃO

Filha de capitão da PM entra na mira do MP após matar mulher no trânsito e dar carteirada em policiais

Amanda Kathryn Monteiro de Souza, 19 anos, usou influência do pai após acidente

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:51

Amanda Kathryn teria usado influência do pai após acidente Crédito: Reprodução

O que começou como um acidente de trânsito com morte passou a levantar suspeitas de favorecimento e possível interferência na atuação policial em Boa Vista, no estado de Roraima. De acordo com informações do g1, a estudante Amanda Kathryn Monteiro de Souza, de 19 anos, que atropelou e matou uma técnica de enfermagem, é acusada por testemunhas de usar a influência do pai, um capitão da Polícia Militar, para obter tratamento diferenciado após a colisão.

O atropelamento aconteceu no dia 4 de fevereiro e a vítima foi identificada como Patrícia Melo da Silva, 53. Segundo depoimentos prestados à Polícia Civil, a jovem teria afirmado aos agentes que era "filha de capitão da polícia", o que, de acordo com as testemunhas, provocou uma mudança na condução da ocorrência. A equipe da PM não teria acionado a perícia nem submetido a motorista ao teste do bafômetro.

Duas pessoas que estavam no local relataram ter ouvido Amanda repetir: "Meu pai é capitão... sou filha de capitão". Uma delas afirmou que, logo após a declaração, os policiais mudaram de comportamento. "Um policial olhou para a cara do outro e pouco depois um virou de costas e passou a mexer no telefone celular", contou.

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Ainda segundo esse relato, a estudante fez uma videochamada para uma tia enquanto permanecia na cena do acidente. Durante a ligação, teria admitido o consumo de bebida alcoólica, minimizando a quantidade ingerida. Os depoimentos também indicam que o local do acidente pode ter sido alterado antes da realização de qualquer análise técnica.

Uma testemunha afirmou que o cabo da PM responsável pela ocorrência determinou que uma terceira pessoa manobrasse a caminhonete envolvida, dando marcha à ré para desengatá-la da motocicleta atingida. No boletim de ocorrência, os policiais registraram que a perícia não foi acionada porque os veículos já haviam sido retirados do local.

Em depoimento, o cabo afirmou que considerou “não ser necessário” solicitar a presença da equipe técnica. A justificativa, no entanto, contrasta com elementos da investigação, que apontam que "pelos vídeos e fotos colhidas na cena do acidente, dá para perceber que a motocicleta ficou presa no para-choque da S10 envolvida".