CRIME

“Vamos fazer valer a justiça”: advogado morto publicou vídeo antes de ser executado durante trabalho

Maurício Almeida de Albuquerque foi morto a tiros após cumprir penhora de bens

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 16:31

Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens Crédito: Reprodução

Minutos antes de ser executado a tiros, o advogado Maurício Almeida de Albuquerque, de 46 anos, ainda registrava o que seria mais um dia de trabalho. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece dentro de uma empresa de contêineres, explicando a ação judicial que cumpria em São Vicente, no litoral paulista. As informações são do g1.

"Mais um dia de trabalho. Penhora de uns caminhões, de carretas, para garantir os créditos dos trabalhadores, que a empresa não pagou as verbas rescisórias e nem o que foi sentenciado na Justiça", disse o advogado, que ainda reforçou a mensagem com a frase escrita na imagem: "Vamos fazer valer a justiça".

O conteúdo, gravado pouco antes dos disparos, mostra parte da estrutura do local e os veículos que seriam alvo da penhora — procedimento judicial que prevê a apreensão de bens para assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas, neste caso vinculadas a um processo da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá.

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Em outro trecho, Maurício publica novas imagens da área e inclui um áudio motivacional ao fundo: "O sucesso não é um destino, mas uma jornada repleta de desafios e aprendizados. Para alcançar suas metas, você precisará de paciência e determinação. Celebre cada pequena conquista ao longo do caminho".

Pouco tempo depois das postagens, o cenário de trabalho virou local de execução. Segundo informações iniciais, os disparos ocorreram após a saída da equipe da Polícia Judicial que acompanhava o cumprimento da ordem. Homens armados invadiram o local e abriram fogo.

Maurício foi atingido e morreu ainda no local. O irmão dele, que atua como estagiário de Direito, também foi baleado e socorrido em estado estável para o Hospital do Vicentino. Um terceiro advogado foi ferido de raspão no dedo e não precisou de atendimento médico.