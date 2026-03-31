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Mãe e filho de 9 anos morrem atropelados por ônibus após serem fechados por carro no trânsito

Motorista de ônibus disse que não foi possível evitar o acidente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:10

Emanoelle e Francisco morreram em acidente
Emanoelle e Francisco morreram em acidente Crédito: Reprodução

Uma sequência de acontecimentos no trânsito terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira (30), no Rio de Janeiro. Uma mulher de 40 anos e o filho dela, de 9, morreram após serem atropelados por um ônibus enquanto trafegavam em uma bicicleta elétrica no bairro da Tijuca. As informações são do g1.

A vítima foi identificada como Emanoelle Martins Guedes de Farias, que morreu ainda no local do acidente. O filho, Francisco Farias Antunes, chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto até o Hospital do Andaraí.

Emanoelle e Francisco morreram em acidente

Emanoelle e Francisco morreram em acidente por Reprodução
Emanoelle e Francisco morreram em acidente por Reprodução
Emanoelle e Francisco morreram em acidente por Reprodução
Emanoelle e Francisco morreram em acidente por Reprodução
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Emanoelle e Francisco morreram em acidente por Reprodução

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu pouco depois das 13h. A principal linha de investigação aponta que a bicicleta elétrica onde estavam mãe e filho foi fechada por um carro ainda não identificado, o que teria provocado a queda das vítimas na pista.

Segundo o motorista do ônibus envolvido, os dois trafegavam pela faixa da esquerda quando foram surpreendidos pela manobra. Após perderem o equilíbrio, caíram na faixa central da via e acabaram sendo atingidos pelo coletivo. Em depoimento, ele afirmou que não teve tempo de reagir. "não foi possível evitar o acidente", declarou.

Testemunhas relataram que o veículo responsável por fechar a bicicleta seria de cor escura, mas o condutor não foi localizado até o momento. O motorista do ônibus permaneceu no local, prestou socorro e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil realizou perícia ainda na tarde de segunda-feira e investiga o caso por meio da 19ª Delegacia Territorial (Tijuca), que trata o episódio como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A apuração busca esclarecer se a conduta do motorista do carro foi determinante para o desfecho fatal.

Imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas para ajudar a reconstituir a dinâmica do acidente.

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Tags:

Acidente Trânsito Emanoelle Martins Guedes de Farias Francisco Farias Antunes

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