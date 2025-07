ENERGIA

Horário de verão poderá ser necessário por conta de déficit na capacidade de energia, diz ONS

Sistema elétrico enfrenta risco crescente no horário de pico



Carol Neves

Estadão

Publicado em 8 de julho de 2025 às 14:40

Horário de verão Crédito: Agência Brasil

O risco de o sistema elétrico brasileiro não suportar os horários de maior consumo voltou ao centro das preocupações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O novo Plano de Operação Energética (PEN) para o período de 2025 a 2029 confirma os alertas de anos anteriores e aponta para um agravamento no déficit de potência. >

A preocupação é tamanha que o ONS estuda recomendar ainda este ano a volta do horário de verão como medida emergencial. Segundo o diretor de Planejamento do órgão, Alexandre Zucarato, a decisão deve ser tomada até agosto, prazo necessário para que a medida entre em vigor com três meses de antecedência.>

"O PEN olha se a quantidade de geração disponível, no sentido amplo, se os recursos que temos atendem o consumo do Brasil. O PEN 2025-2029 confirmou o diagnóstico do ano passado e mostrou agravamento do déficit de potência", disse Zucarato. "Eventualmente, podemos recomendar horário de verão como imprescindível.">

Com o cancelamento de novos leilões em 2024, o operador vê poucas alternativas para reforçar o sistema no curto prazo. A saída poderá incluir o uso mais intenso de termelétricas, a antecipação de projetos contratados no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2021 e até a importação de 2,5 gigawatts (GW) de energia de países vizinhos.>

"O que a gente observa, e isso é um repeteco das conclusões que nós chegamos já desde o PEN de 2021, é que a gente está observando que o sistema está sobreofertado de energia, mas em 2021 a gente enxergava no final do horizonte a violação do critério de potência. Mas, enfim, o futuro chegou. Aquilo que era final do horizonte virou o início do horizonte", afirmou o diretor.>

O aumento da geração de energia no país foi puxado majoritariamente pela fonte solar, que não opera durante a noite e não contribui para atender a ponta de consumo. "A MMGD (mini e microgeração distribuída solar) no PEN 2025-29 sai de 35 GW para 64 GW. A solar centralizada de 16,5 GW para 24 GW e a eólica de 32,5 GW para 36 GW", explicou.>

"Então, basicamente, isso explica todo esse crescimento de 232 GW para 268 GW no SIN entre 2025 e 2029, são quase 40 GW de solar, que não atende a ponta noturna. E é aí que a gente enxerga que o critério de atendimento da ponta, que já não estava atendido, fica menos atendido ainda. Ou seja, esse déficit estrutural se aprofunda.">

Outra frente para tentar reduzir o risco de apagões é a resposta da demanda, que envolve grandes consumidores em acordos de redução voluntária de carga nos horários críticos, em troca de compensações financeiras. O volume contratado neste ano será conhecido em 16 de julho. Em 2023, a economia gerada por essa estratégia foi de apenas 100 megawatts (MW). "O consumidor oferta a redução do seu consumo em determinados horários do dia mediante o pagamento de uma compensação", explicou Zucarato.>