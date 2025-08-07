MERGULHO TRÁGICO

Hotel é condenado a pagar pensão vitalícia de R$ 4,4 mil a hóspede que ficou tetraplégico em piscina

A Justiça estabeleceu ainda o pagamento dano moral na quantia de 250 salários mínimos e 100 salários mínimos de dano estético

O Hotel Atlântico Sul, no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi condenado a pagar indenização e pensão vitalícia a um hóspede que ficou tetraplégico por ter batido a cabeça em uma pilastra da piscina do local. O acidente lhe causou traumatismo cranioencefálico e raquimedular, resultando em tetraplegia permanente. O acidente aconteceu em setembro de 2016 e na ocasião o homem tinha 42 anos.

A decisão foi dada pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ela prevê o pagamento de dano moral na quantia de 250 salários mínimos e 100 salários mínimos de dano estético, além de estabelecer uma pensão vitalícia no valor de R$ 4.458,33 por mês, até o homem completar 79,3 anos. Além disso, deve ser acrescido a esse valor verbas trabalhistas como 13º salário, FGTS e 1/3 de férias.

Ainda de acordo com a decisão, o hotel foi condenado a custear todo o tratamento do homem, "arcando com a integralidade os tratamentos médicos, fisioterápicos, de psicologia, além de remédios, próteses, órteses, cadeira de rodas, adaptações no imóvel em que reside e em veículo, e eventual acompanhamento".

A defesa da vítima alegou na ação que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço do hotel, devido à ausência de sinalização adequada e à periculosidade da estrutura da piscina. Ela argumentou ainda que as condições do equipamento configuraram violação do dever de segurança imposto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Já o hotel argumentou, em sua defesa, que a culpa foi do hóspede, já que ele teria mergulhado de forma imprudente em piscina rasa (60 centímetros), fora do horário de funcionamento, sem iluminação adequada, sob influência de álcool e ignorando sinalização visível de proibição de mergulho. O estabelecimento alegou que não houve falha no serviço ou nexo causal entre o acidente e a estrutura oferecida aos hóspedes.

Publicada em setembro do ano passado, a sentença de primeiro grau considerou que houve culpa concorrente do autor no acidente e, com isso, reconheceu a responsabilidade do réu apenas de forma parcial. Na ocasião, a Justiça condenou o hotel a pagar indenização por danos emergentes, morais e estéticos, além da pensão, mas em valores reduzidos devido à conclusão de culpa concorrente. Instatisfeito com a decisão, o autor recorreu ao TJ-RJ, onde o colegiado rejeitou o entendimento de culpa concorrente e responsabilizou o hotel de forma exclusiva.