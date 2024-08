VIOLÊNCIA SEXUAL

Idosa de 86 anos é estuprada dentro da própria casa durante três horas

O criminoso também roubou uma faca, uma televisão, dinheiro e cartões bancários da vítima

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 18:30

Hospital Municiapal de Sete Lagoas Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma idosa de 86 anos foi violentada sexualmente dentro da própria casa por mais de três horas na madrugada desta quinta-feira (22). O caso ocorreu no bairro São Geraldo, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Além do abuso, o criminoso também roubou uma faca, uma televisão, dinheiro e cartões bancários da vítima. As informações são do Metrópoles.

O boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM) relata que o autor abordou a mulher no dia anterior ao ocorrido. Por volta das 15h, ele pediu para a idosa que guardasse sua mochila e lhe desse uma água. Inicialmente, a vítima se negou a ficar com o objeto, mas o estuprador a convenceu, alegando que ela não o estava reconhecendo devido a problemas de vista. A mulher, que mora sozinha, acabou aceitando ficar com o pertence do suspeito.

Por volta das 4h do dia seguinte, o homem foi até o imóvel da idosa. Ele pulou as grades do portão da residência e chamou a mulher para pegar seus pertences. Ao perceber que a vítima não iria abrir a porta devido ao horário, o criminoso pulou uma janela e levou a idosa para o quarto, onde a estuprou.

De acordo com o documento da polícia, a vítima começou a rezar. Em resposta, o homem afirmou que "ele era o capeta". Segundo a idosa, ele a violentou por cerca de três horas. Após o abuso, o autor do crime procurou diversos objetos de valor pela casa. Em seguida, ele estuprou a vítima novamente.

Antes de sair do local, o suspeito, ao perceber que havia perdido o celular, agrediu a mulher com socos, tomou as chaves da casa e a trancou dentro. Nesta quinta-feira à tarde, um vendedor ambulante passava pela frente da casa da vítima e ouviu seus gritos de socorro. Ele então contatou uma das sobrinhas da mulher, que chegou com as chaves reservas, entrou na residência e chamou a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu e a levou ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu tratamento preventivo e foi operada.