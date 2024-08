COMÉRCIO LEGAL

Operação da Receita Federal recupera R$ 218 mil em produtos falsificados

A Operação Comércio Legal, realizada nesta sexta-feira (23), em Salvador, recuperou R$ 218 mil reais em produtos falsificados. A ação, que contou com a participação de 20 servidores da Receita Federal e da Polícia Civil, tem como objetivo retirar do mercado produtos não oficiais.

A equipe de Repressão do Contrabando e Descaminho da Receita Federal foi em três estabelecimentos que comercializavam calçados piratas no centro de Salvador. A escolha pelos locais se deu através de técnicas de análise de risco e monitoramento feito pela fiscalização do órgão público.